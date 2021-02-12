معتصم النهار أبرزهم.. نجوم سوريون يهنئون الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

كشف الصحفي السوري أحمد الدرع، عن رسائل تهنئة من نجوم سوريين قدموها للشعب المصري كافة، ولمشجعي النادي الأهلي، بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم المركز الثالث لكرة القدم ببطولة كأس العالم للأندية، وانتزاعه الميدالية البرونزية في البطولة.

وكشف الدرع، عن النجوم السوريين المهنئين للنادي الأهلي، ومنهم: «معتصم النهار، جيهان عبد العظيم، مها المصري، طلال مارديني، ديمة بياعة، شكران مرتجي»، وآخرين.