شكرا أنك في حياتي.. محمد الشرنوبي يغني لزوجته راندا رياض على المسرح

قام الفنان محمد الشرنوبي، بتوجيه رسالة لزوجته راندا رياض، أثناء إحيائه حفل عيد الحب على مسرح الزمالك.
وقال الشرنوبي لراندا: "شكرا انك في حياتي" كما قام بالنزول لها واصطحابها أعلى المسرح، والغناء لها".
قام الشرنوبي بغناء أغنية "قلبي ارتاح" في لحظة رومانسية وسط تصفيق الجمهور.
تقول كلمات أغنية قلبي ارتاح: "عرفت معنى الحب ايه ..اول ماجت عيني في عينيه .. لقيت في حضنك اللي عايزه من الحياه"
لقيت في حبك قلبي عايش بس ليك .. وعد اني عمري هعيشه ليك .. قلبي وروحي بين ايديك .. هنسى اللي فات ماللحظه دي عمري ابتدى .. نستني قوام تعب الايام .. مش فارقه هموم دنيا بحالها دانا قلبي ارتاح".
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