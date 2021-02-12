نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وتألقت سهر الصايغ بإطلالة كاجوال أنيقة خطفت بها الأنظار مرتدية تي شيرت باللون الاحمر وبنطالا جينز ممزقا أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.
وشاركت سهر الصايغ في مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ بنطلون جينز مقطوع.. سهر الصايغ تتألق في أحدث إطلالة.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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