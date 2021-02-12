بناء على طلب الجمهور.. محمد الشرنوبي يغني ليالينا بالصفارة

قام الفنان محمد الشرنوبي بغناء أغنية "ليالينا" للفنانة الكبيرة وردة، وذلك بحفل عيد الحب على خشبة مسرح الزمالك بناء على طلب الجمهور وقام بغناء جزء منها من خلال تصفير اللحن وسط إعجاب شديد من الجمهور.
تقول كلمات اغنية "ليالينا":"ليالينا ليالينا ليالينا .. وتاهت بينا ليالينا .. وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا .. وقولنا نرسى نرسى على مينا".
مشينا وادينا من غير اهالينا .. ولا حد بيسال فينا .. واتارى الدنيا غداره غداااااره .. بتغدر كل يوم بينا غدااااره
والله وجيتى علينا يا دنيا جيتى علينا علينا ... يا دنيا".
"وجيتى كتير على ناس قبلينا .. ليالينا ليالينا .. وتاهت بينا ليالينا".
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