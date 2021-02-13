دنيا عبد العزيز عن وفاة والدتها: 10 شهور وحدة رغم الازدحام

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها تستعيد فيها ذكرياتها مع والدتها التي توفيت العام الماضي.

وعلقت دنيا عبد العزيز على الصورة قائلة: "١٠ شهور وحدة برغم الإزدحام ???? #حبيبة_العمر"

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش.

وعانت دنيا عبد العزيز كثيرا بعد وفاة والدتها منذ بضعة اشهر حيث كانت تربطهما علاقة وطيدة وترافقها دائما في مواقع التصوير والسفر خارج مصر.