جنات تتألق بإطلالة الأميرات في حفل "عيد حب" استثنائي كامل العدد.. صور

أحيت النجمة المغربية جنات، حفل عيد الحب، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وحضور كامل العدد، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب جائحة فيروس "كورونا" العالمية.

صعدت جنات على خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د.محمد الموجي، باطلالة كالأميرات، مرتدية سواريه أزرق أنيق، وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب.

وحرصت جنات في بداية فقرتها على توجيه كلمة شكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدى صابر، والدكتورة جيهان مرسي، بالإضافة إلى الجمهور لحسن استقباله لها، وتواجده في هذه الظروف الإستثنائية.

وأشعلت جنات، الحفل، بعدد كبير من أغانيها الرومانسية المميزة، التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، والتي اختارتها بعناية لعيد الحب منها "اسمع كلامى"، "حبيبي على نياته" ، "بحبك"،"أخدت قرار" ،"حب جامد" ،"جيالك"، " عيشنى أكتر بيك" ،"رايق، مساء الجمال" .. بالإضافة إلى أغاني البومها الأخير "أنا في انتظارك" وبعض الأغاني التي قدمتها تلبية لرغبات الجمهور.

أحيا أولى فقرات الحفل المطرب أحمد عفت، وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح.

جدير بالذكر أن آخر أعمال جنات هو تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وآخرين.