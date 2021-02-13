أخبار الفن | تعافي سيد رجب من كورونا.. أمريكية تشهر إسلامها تأثرًا بـ مسلسل قيامة أرطغرل

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

يستكمل النجم محمد رمضان، تصوير مشاهد مسلسل الجديد «موسى»، على قدم وساق، اليوم الجمعة، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؛ تمهيدًا لمنافسة المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني، للعام الجاري 2021.

قالت الفنانة مي سليم، إنها تستعد للسفر خلال الثلاثة أيام المُقبلة لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل «لحم غزال» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري 2021.

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا لسيدة أمريكية تعلن إسلامها تأثرًا بالمسلسل التركي الشهير «قيامة ارطغرل»، وأكدت أنها غيرت اسمها إلى خديجة.

نشر الفنان سيد رجب، مقطع فيديو، عبر حسابه على تطبيق "انستجرام"، طمأن فيه محبيه على حالته الصحية، وأعلن تعافيه من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

قام الفنان محمد الشرنوبي، بتوجيه رسالة لزوجته راندا رياض، أثناء إحيائه حفل عيد الحب على مسرح الزمالك.

أحيت النجمة المغربية جنات، حفل عيد الحب، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وحضور كامل العدد، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب جائحة فيروس "كورونا" العالمية.