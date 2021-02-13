إصابة دينا وشفاء سيد رجب وصبري وفواز .. إليكم تطورات انتشار كورونا في الوسط الفني

شهد عدد من المشاهير والنجوم، أوقاتًا صعبة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب معاناتهم مع فيروس كورونا، وإعلان تفاصيل حالاتهم الصحية للجمهور، إضافة إلى زيادة عدد ضحايا الفيروس بين المشاهير وكان أحدثهم الفنان الليبي إسماعيل العجيلي.

وفاة إسماعيل العجيلي

الفنان الليبي إسماعيل العجيلي المعروف بسمعة، وهو أحد أشهر فناني الكوميديا في ليبيا، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، على مدار الأيام الماضية، ونعاه عدد من أحبائه على مواقع التواصل الاجتماعي.

إصابة دينا بفيروس كورونا

الفنانة الاستعراضية دينا أعلنت اليوم إصابتها بفيروس كورونا، وأكدت أنها خضعت لمسحة وكانت إيجابية، لافتة إلى أنها أصيبت بالفيروس خلال رحلتها الأخيرة إلى أسوان، مشيرة إلى أنها فوجئت بارتفاع فى درجة حرارتها وتكسير في الجسم وإرهاق، وهو ما جعلها تخضع لتلك الفحوصات.

شفاء صبري فواز

الفنان المصري صبري فواز عن شفائه من فيروس كورونا بعد أيام من إصابته، وظهوره في مقطع فيديو يعلق من خلاله على إصابته، وكتب صبري فواز، عبر حسابه بموقع فيسبوك، وأكد سلبية الفحوصات التي خضع لها مؤخرًا وتحدث عن الفترة الصعبة التي مر بها خلال الأيام الماضية، كما وجه الشكر لكل من سانده وحاول الاطمئنانا عليه، وأضاف: "اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك".

وكان صبري قد أعلن إصابته بفيروس كورونا أيضًا، حيث نشر مقطع فيديو طريف عبر حسابه على فيسبوك وقال: "الحمد لله على كل شيء يعنى شاءت إرادة ربنا أن آخر 3 سنين يحصل حاجات غريبة.. سنة جلطة ودعامة والسنة اللي بعدها استئصال مرارة والسنة دي كورونا.. الحمد لله على كل شيء".

تعافي سيد رجب

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الفنان المصري سيد رجب طمأن جمهوره بعد إصابته بفيروس كورونا، وأكد تعافيه تمامًا من الفيروس، قائلاً: "جالي الفيروس وأعراضه كانت خفيفة واستحملته أنا وابني وابنتي وعدينا منه الحمد لله وعملنا تحليل وأنا طلعت سلبي وابني نتيجته هتطلع النهاردة.. بشكر ربنا أن طلعني بخير من المرض.. أنا بخير وهبدأ شغل قريب".