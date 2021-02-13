نادية الجندي تشيد بعلاقتها مع طليقها محمد مختار وتروي قصتها مع معجب كان يطاردها

نادية الجندي النجمة المصرية حلت ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا عبر شاشة on e المصرية، وتحدثت نادية في إطار كوميدي عن المواقف الصعبة التي تعرضت لها مع أحد المعجبين، إضافة إلى علاقتها بطليقها المنتج محمد مختار.

نادية الجندي وقصة المعجب الذي طاردها

نادية الجندي في البداية قامت بأداء استعراض طريف مع فريق البرنامج، كما قامت بغناء مقطع من أغنية "بنت الجيران" الشهيرة، وفي سياق آخر أكدت أنها كانت تعاني بسبب أحد المعجبين الذي كان يطاردها حول منزلها ويطلب مقابلتها، لافتة إلى أنها كانت تخاف منه كثيرًا، لدرجة أنها قررت أن تطلب النجدة التي جاءت ومنعت هذا المعجب من مطاردتها.

نادية الجندي تتحدث عن علاقتها الطيبة بمحمد مختار

وتحدثت الفنانة المصرية القديرة عن علاقتها الطيبة بطليقها المنتج محمد مختار وأكدت أن حرصت على أن تكون العلاقة جيدة بينهما رغم الطلاق، خاصة بسبب الرقي الذي كان في علاقتهما والذكريات الجميلة بينهما. وأضافت: "كان بينا احلى افلام اتعملت في تاريخ صناعة السينما.. دا شريك نجاح وصراعات ورحلة طويلة من النجاح ودي مش بسهولة الواحد ينساها، وكان وشنا حلو على بعض، وبنكمل بعض".

نادية الجندي والزواج برجل أصغر منها

في السياق نفسه أكدت نادية الجندي أنها من الممكن أن تتزوج برجل أصغر منها إذا شعرت بمشاعر حب تجاهه، كما كشفت أنها خضعت لعمليات تجميل بسيطة كحقن البوتكس.

وتفرغت الفنانة نادية الجندي في الفترة الأخيرة لاسترجاع ذكرياتها الفنية على انستقرام، ونشرت عدة صور من أفلامها القديمة، وكان آخر ظهور فني لها في برنامج "إنت مين" والذي يقدمه سيرين عبد النور وحسن الرداد وقصي خولي ومهند الحمدي على mbc، بالإضافة إلى تقديمها مسلسل "سكر زيادة" في رمضان الماضي مع نبيلة عبيد وهالة فاخر وسميحة أيوب وعدد من النجوم، والذي لاقى إعجاب عدد من جمهورها، في حين لم تكشف بعد عن أعمالها الفنية القادمة.

