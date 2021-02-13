ديانا كرزون تعلن حملها رسميًا في أول كليب يجمعها بزوجها

ديانا كرزون قررت الاحتفال بيوم الحب على طريقتها الخاصة حيث طرحت أغنية جديدة بعنوان "هو مين" عبر قناتها على يوتيوب، وهي من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار، وظهرت فيه مع زوجها معاذ العمري، في بعض المشاهد الرومانسية سواء من زفافهما أو حتى من رحلاتهما.

ديانا كرزون تظهر مع زوجها في كليب جديد

وعلقت ديانا كرزون على أغنيتها التي طرحتها مؤخرًا: "متل الحب بأول فترة.. بياخد احساسك بالفطرة.. بيجي بلحظة وكل الفكرة.. معاه بتضيع"، ولاقت الأغنية إعجاب عدد من محبيها، وتم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ديانا كرزون تعلن حملها رسميًا

وتزامنًا مع احتفال ديانا كرزون بيوم الحب، قررت أيضًا الاحتفال بخبر سعيد خاص بها وبزوجها الإعلامي معاذ العمري، حيث أعلنت من خلال الكليب عن حملها بطفلها الأول، وظهرت صورة قلادة ذهبية لامرأة حامل بآخر مشهد من الفيديو لتعلن بذلك حملها الذي ترددت أنباء عنه الفترة الماضية دون أن تعلق عليه بشكل مباشر. وتفاعل الجمهور مع الخبر السعيد وقاموا بتهنئتها وتمنوا لها السلامة، كما حرصت ديانا على إعادة نشر بعض الرسائل التي هنأتها بحملها، عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام.

تغير ملامح ديانا كرزون بسبب الحمل

وكانت ديانا كرزون حديث الجمهور خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها مؤخرًا وتغير ملامحها قليلًا، واعتبر البعض تغير ملامحها بسبب حملها في طفلها الأول من زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري، لكنها لم تعلق رسميًا على حملها إلا من خلال الفيديو كليب الجديد الذي طرحته.

وخطفت ديانا الأنظار بالتغير الذي طرأ على ملامحها، في أحدث ظهور لها خلال أحد الحفلات التي أحيتها مؤخرًا، والتي نشرت منها مجموعة صور وفيديوهات عبر حسابها على انستجرام، واعتمدت في إطلالتها على ارتداء فستان واسع حاولت من خلاله إخفاء التغيرات التي طرأت على جسدها، وظهرت ببطن بارز قليلًا، وازداد وزنها بشكل عام عما كانت عليه من قبل.

الجدير بالذكر أن الفنانة ديانا كرزون قد تزوجت من الإعلامي معاذ العمري في شهر سبتمبر الماضي بحفل زفاف اقتصر على حضور عائلي وعدد من أصدقائهما المقربين بسبب ظروف أزمة انتشار كورونا، وظهرت العروس في الحفل بفستان أبيض مميز من داخل منزل أسرتها الى جانب شقيقاتها ووالدتها التي انهارت بالبكاء تأثراً بزفاف ابنتها.