12 أغنية جديدة احتفالًا بيوم الحب 2021 .. فضل شاكر يكتسح وهبة مجدي مع زوجها

يوم الحب الموافق 14 فبراير الجاري حرص عدد من نجوم الغناء على الاحتفال به على طريقتهم باستعدادهم لطرح أغان جديدة تزامنًا مع هذا اليوم، ومن هؤلاء النجوم ضل شاكر وعبد المجيد عبد الله ومحمد محسن ومروان خوري ومحمد ثروت.

فضل شاكر

المطرب اللبناني فضل شاكر طرح بالأمس أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب بعنوان "وينك حبيب"، وهو من كلمات وألحان أيمن قميحة، ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ، وإخراج محمود رمزي وإشراف عام إياد النقيب، وتعد هذه الأغنية بمثابة عودة فضل شاكر مرة أخرى لتصوير أغانيه وذلك بعد غياب 9 سنوات منذ إطلاقه كليب "ما أصدق".

وتقول كلمات الأغنية: "مذكرني ولا نسِيت؟! مين أنا وشو حكيت... لِبحضني ياما غفيت... وينك رد عليي... كِيفُن حبيب؟! / خدودك وعينيك؟، كل شي بيسألني عليك... انا مافيي هيك ... على بُعدك مافيي... كل ما تقرب مني الناس... وانت منك حدي ... عم بوهم حالي بإحساس".

كارمن سليمان

المطربة المصرية كارمن سليمان طرحت تزامنًا مع شهر الحب، أغنية "الذكرى الشتوية" حيث إن الكليب من إخراج زوجها مصطفى جاد، وكلمات الأغنية لباسم عادل، وألحان تامر علي، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف، وكان مصطفى جاد قد صرح من قبل بأن الكليب سيقدم كارمن في حالة غنائية مختلفة عن المعتاد، عبر حكاية درامية مؤثرة تجسد كلمات الأغنية، التي تمثل عتاب بينها وبين حبيبها الذي يلعب دوره الفنان والمغني أسامة الهادي كبطل للكليب.

محمد محسن

المطرب المصري محمد محسن طرح كليب أغنيته الجديدة "أهلا بيك" تزامنًا مع احتفالات يوم الحب، وشاركته في كليب الأغنية زوجته الفنانة هبة مجدي، ومن كلمات الشاعرة نور عبد الله، ألحان محمد النادي، توزيع يحيى يوسف، إخراج بتول عرفة.

كليب أغنية "أهلاً بيك"، تم تصويره الشهر الماضي، في لبنان وهو أول كليب غنائي يجمع محمد محسن مع زوجته الفنانة هبة مجدي، حيث تقوم هبة ببطولة الكليب نفسه، دون أن تشارك فيه بالغناء.

محمد ثروت

المطرب الكبير محمد ثروت طرح قبل يومين أحدث أغانيه بعنوان "يا مستعجل فراقي"، عبر يوتيوب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت.

ونجحت الأغنية في أن تعيد النجم المصري القدير إلى الأضواء مرة أخرى، ليتصدر الترند بذلك لعدة ساعات متتالية، وأشاد الجمهور بالأغنية الملائمة لأجواء يوم الحب.

مروان خوري

المطرب اللبناني مروان خوري طرح كليب أغنية "مهلا على قلبي" بمناسبة عيد الحب، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات والحان مروان خوري وتوزيع وميكساج داني خوري.

ونالت الأغنية إعجاب عدد من محبي مروان خوري بمجرد طرحها، وأعادوا نشرها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول كلماتها: "مهلاً على قلبي ورمى علينا السلامْ ومضى من دونِ كلامْ.. وكأنما يقصِدُ باللحظِ قتلَنَا وحدهُ من بين الانامْ.. يوقظ الحلُمَ وينامْ وكأنما يرصُدُ بالنأيِ وصلَنا".

عبد المجيد عبد الله

النجم السعودي عبد المجيد عبدالله من المقرر أن يطرح أغنية جديدة بمناسبة يوم الحب، يهديها لكل المحبين، بعنوان "أجمل من الحلم"، وهي من كلمات أنور المشيري وألحان محمد الماسي، حيث تنتني الأغنية إلى النوع العاطفي الممزوج بالوصف والغزل بحسب ما أكده برنامج "إي تي بالعربي".

محمد محيي

المطرب محمد محيي، روج لأغنيته الجديدة "أنت في دمي" عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي من المقرر طرحها بالكامل في يوم الحب وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد، وتوزيع فهد والهندسة الصوتية لأمير محروس .

رامي صبري

رامي صبري طرح أيضًا عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعدد من المنصات الإلكترونية أغنيته الجديدة "عيونه لما قابلوني" احتفالاً بيوم الحب، وعلق "صبري" على أغنيته الجديدة عبر حساباته وكتب: "إهداء لكل جمهوري في مصر والعالم العربي اسمعوا أغنية يوم الحب عيونه لما قابلوني على القناة الرسمية على يوتيوب".



والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري.

عيضة المنهالي

عيضة المنهالي الفنان الإماراتي طرح أغنية جديدة تزامنًا مع يوم الحب، بعنوان "اصبر عليه" تعاون فيها مع الشاعر رامي العبودي ومع المايسترو ميثم علاء الدين من ناحية الألحان والتوزيع الموسيقي، وقد قام بعملية المكس والماسترنغ المهندس جاسم محمد، وتم طرح الأغنية عبر قناته الرسمية في "اليوتيوب" على طريقة الفيديو كليب.

محمد عطية

الفنان محمد عطية طرح أيضًا إعلان تشويقي لأغنيته الجديدة "ترقص"، حيث يظهر عطية في المشاهد التمثيلية لإعلان الأغنية مع خطيبته ميرنا الهلباوي، والمطربين أنطوني توما وسينتيا كرم، التي زاملته في الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي" لاكتشاف المواهب الغنائية.

محمد فؤاد

المطرب محمد فؤاد، طرح عبر موقع يوتيوب، مساء اليوم الجمعة، إحدى أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أحكيلك" تزامنا مع الاحتفال بيوم الحب، وهي من كلمات الشاعر أسامة محرز، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل.