ادوارد يحتفل بعيد ميلاد زوجته بطريقة رومانسية

حرص الفنان ادوارد على ارسال رسالة رومانسية احتفالا بعيد ميلاد زوجته فيفيان سامى عبر حسابه بموقع "إنستجرام". ونشر ادوارد صورة تجمعهما، يقدم لها التهاني بعيد ميلادها وعيد الحب. ادوارد حقق نجاحا كبيرا من خلال شخصية مجدى هلال في مسلسل لؤلؤ المعروض حاليا على قناة ON.

ودخل الفنان أدوارد والفنانة ويزو في نوبة ضحك هيستيرى خال برنامج "ليلة الخميس"، ولتعلق المذيعة قائلة: إدوارد بوظ اللعبة". قالت ويزو إنها تعشق الفنانة الراحلة سعاد حسني، وجاء ذلك بعد عرض صورة لها وهي ترتدي مثل السندريلا.

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