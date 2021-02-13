محمد ثروت: ابني هو مستشاري الفني

وجه المطرب محمد ثروت خالص الشكر لكل الجماهير، أن هاتفه لم يتوقف عن الاتصال فور طرح أغنيته الأخيرة.
وأشار إلى أن ابنه أحمد هو مستشاره الفني، وهناك فريق للإنتاج يعاونه، وأنه بدأ بلحن مع الملحن محمد رحيم، وكان يجلس معه باستمرار، حيث قام بعمل لحنين منهم "يا مستعجل فراقي"، ويوم أن تم عرض الأغنية عليه، قام بغنائها في الحال.
توقول كلمات الأغنية:" اتكتب سطر النهاية للأسف مانتش معايا .. للأبد فعلا كفاية عليك كدة و كفاية جرح .. و آه الأمل ان انت تتغير ضعيف و الوضع ده بقى شئ سخيف ..و انا ايه جابرني لكل ده حب انتهى وأنا شكوتي لله".
يا مستعجل فراقي انا مبقتش باقي .. ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين .. انا اللي يودعوني هما الي بيخسروني و مبتبكيش عيوني".
على ناس ولا فارقين ".
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