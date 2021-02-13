عرش بلقيس.. ماجد المهندس يترقب أحدث أغانيه

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البرومو التشويقي لأحدث أغاني الفنان ماجد المهندس، والتي تحمل اسم «عرش بلقيس»، معلنة عن طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، وهي من كلمات: العالية، وألحان: أحمد الهرمي.

وحققت أغنية «وآهيامه» للفنان ماجد المهندس، 7 ملايين و425 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد ما طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في 11 يناير الجاري.

أغنية «وآهيامه» لـ ماجد المهندس، من كلمات: الجميلة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، مكس وماستر: جاسم محمد.

من جهة أخرى، حققت أغنية «مو ضروري» لـ الفنان ماجد المهندس 38 مليونًا و227 ألف مشاهدة، على القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية «مو ضروري»، أدَّاها ماجد المهندس بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.

واحتلت أغنية «مو ضروري» لـ ماجد المهندس، ترتيب أغاني ألبومه الجديد «شهد الحروف»، الذي طرح منه كليب «ياللي أحبك موت»، من كلمات: الأمير فهد بن خالد، وألحان: الموسيقار طلال، وتوزيع: زيد عادل.