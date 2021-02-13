الجزائرية سارة لعلامة في بطولة مسلسل مشاعر وفيلم سينمائي

أبدت الفنانة الجزائرية "سارة لعلامة" سعادتها لتواجدها في الجزء الثاني من المسلسل الاجتماعي "مشاعر"، للمخرج "محمد الجوك".

وأوضحت أن الجزء الجديد سيكون مليئًا بالمفاجآت، وسيضم نفس الممثلين الجزائريين بالإضافة إلى آخرين من تونس، كما يتميز هذا العام بقصته الغنية بالتشويق والحب، وأشياء أخرى لم تبرز في الجزء الأول.

وحول دورها، قالت "لعلامة" في تصريحات خاصة: "ألعب في المسلسل دور زهرة، والشخصية هذا لعام أثقل، حتى الأداء مختلف جدًا، بسبب تغيرات جذرية طرأت عليها".

وأضافت: "ستكون أمامي مساحة أكبر في الأداء، لكني استمتعت كل الاستمتاع في تغيير الشخصية بين الجزأين، وأتوقع نجاحًا أكبر من نجاح الجزء الأول"

وتحدثت النجمة المتألقة عن جديدها قائلة: "بعد تصوير مشاعر، لدي فيلم سينمائي في تونس، لا أريد أن أشرح تفاصيله، ولدي مسلسلان إن شاء الله، سنبدأ بهما بعد رمضان، وأدرس حاليًا السيناريو والأدوار".

من جهة أخرى، أثنت "لعلامة" على مسيرتها حتى الآن، وقالت: "بدأت مشواري في عام 2013، وأنا راضية عن كل الأدوار والمشاريع حتى الآن، لأني اعتدت دائمًا قبل إمضاء أي عقد، أن أدرس كل شيء، كالنص والمنتج والمخرج وغيرها".

وفي سياق آخر، أكدت أن جائحة كورونا أثرت كثيرًا عليها، موضحة: "كان الأمر صعبًا بالنسبة لي ولكل العالم. نحن في المجال الفني نعتمد على السفر كثيرًا ونعمل دائمًا، وتواجدي في البيت كان مملًا للغاية بسبب الفيروس الذي كنا نجهله.. أوقفنا العمل والمشاريع وكل الحياة، لكني أخذت منه الجانب الإيجابي، حيث جلست لمدة سنة إلى جانب عائلتي".

واختتمت "لعلامة" بالحديث عن أغلى محطاتها الفنية: "كل الأدوار قريبة لقلبي ووافقت عليها وأحببتها، لكن بالنسبة لي دور نورهان في أسرار الماضي، يبقى الأحب دائمًا، إضافة إلى مشاركة لي في الفيلم السينمائي ابن باديس، للمخرج السوري الكبير باسل الخطيب".