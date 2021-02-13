غير الناس.. يارا تطرح أحدث أغانيها في عيد الحب غدًا

كشفت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، عن استعدادها لطرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم «غير الناس»، في عيد الحب غدًا الأحد 14 فبراير، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.
ونشرت يارا، صورة بوستر الأغنية، وكتبت: «انتظروني يوم الأحد ١٤ فبراير #عيد_الحب الساعة ١١ ظهرًا بتوقيت #بيروت ١ بتوقيت #دبي رح تشوفوا لأوّل مرة عرض كليب أغنية #غير_الناس ولأوّل مرة باللهجة العراقية اللي بتحمل عنوان ألبومي الخليجي الجديد واللي رح يصدر خلال أيام حصريًّا على قناتي الرّسمية باليوتوب???? "اللينك في البايو».
كان آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
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