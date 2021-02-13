غير الناس.. يارا تطرح أحدث أغانيها في عيد الحب غدًا

كشفت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، عن استعدادها لطرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم «غير الناس»، في عيد الحب غدًا الأحد 14 فبراير، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشرت يارا، صورة بوستر الأغنية، وكتبت: «انتظروني يوم الأحد ١٤ فبراير #عيد_الحب الساعة ١١ ظهرًا بتوقيت #بيروت ١ بتوقيت #دبي رح تشوفوا لأوّل مرة عرض كليب أغنية #غير_الناس ولأوّل مرة باللهجة العراقية اللي بتحمل عنوان ألبومي الخليجي الجديد واللي رح يصدر خلال أيام حصريًّا على قناتي الرّسمية باليوتوب???? "اللينك في البايو».