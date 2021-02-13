زوجة أحمد الفيشاوي: كنت من معجباته قبل الارتباط

حرصت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي على الحديث عن زواجها خلال استضافتها بأحد برامج الإذاعة.
وقالت زوجة الفنان الشهير: "أنا من أكثر الستات المحظوظات في العالم وقبل زواجي منه كنت من أكبر معجباته".
"هو لطيف وذوق وكان بيضحكني"؛ ليقاطعها الفيشاوي: "إيه كان دي هو أنا مُت ولا إيه هنتخانق دلوقتي على الهواء وهيحصل مشكلة دلوقتي".
من جانبه أشاد الفيشاوي بمدى التفاهم بينهما وقال إن زوجته أحيانا تداعبه أحيانا بقولها: "يا زفت"، بينما يقول لها: "يا قدري".
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