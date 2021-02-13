غادة عبد الرازق تصور لحم غزال خارج مصر

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير مشاهدها في مسلسل «لحم غزال» -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري 2021- خارجيًا خلال هذا الأسبوع في لبنان.

ومن المنتظر أن تستمر غادة عبد الرازق، في تصوير مشاهد «لحم غزال» حتى مطلع شهر مارس المُبل، على أن تبدأ بعدها في تصوير المشاهد داخليًا.

لحم غزال هو التعاون الثانى بينها وبين السينارست إياد إبراهيم فقد قدما العام الماضي سلطانة المعز، لحم غزال من إخراج محمد أسامة. وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين. ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير. وتواصل الفنانة غادة عبد الرازق تصوير فيلمها الجديد "حفلة ٩" الذي يشاركها في بطولته الفنان طارق لطفي بعد فترة كبيرة من توقفه بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد. وتجسد غادة عبد الرازق خلال أحداث العمل دور راقصة ومدربة لفن الباليه، والفيلم من إخراج عبد المنعم ربيع ومن إنتاج شركة الربيع للانتاج الفني.

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