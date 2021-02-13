في عيد ميلاد ميمي جمال.. تعرف على حبها الأول

يحل اليوم 13 فبراير، عيد ميلاد الفنانة ميمي جمال الـ 78، أو أمينة مصطفى جمال التي عاشت إحدى أشهر قصص الحب في الوسط الفني، استمرت ما يقرب من نصف قرن، وزواج دام 49 عامًا، مع ناظر الكوميديا، الفنان الراحل حسن مصطفى.
وفي لقاء متلفز لها مع الإعلامية راغدة شلهوب، عبر قناة "الحياة" الفضائية ببرنامج «100 سؤال» كشفت ميمي جمال، عن أنها أحبت ضابط جيش في بداية حياتها الفنية، وطلب منها اعتزال الفن حتى يتسنى له الزواج منها، لأنه خلال تلك الفترة كان ممنوع زواج الضباط من فنانات، لكنها رفضت الاعتزال.
وتزوجت ميمى جمال من الفنان حسن مصطفى في 26 يونيو 1966 وأنجبت ابنتين، واستمر زواجهما حتى وفاته عام 2015.
قررت ميمى جمال أن تعتزل التمثيل بعد وفاة زوجها حسن مصطفى، مؤكدة أنها اكتفت بما قدمته خلال مشوارها الفنى فى عالم السينما والدراما والمسرح.
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