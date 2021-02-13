تزامنًا مع يوم الحب .. علاقات عاطفية وخطوبة لم تكتمل بين هؤلاء الفنانين 

شهد الوسط الفني وجود العديد من العلاقات العاطفية بين بعض النجوم وزملائهم والتي ظلت لفترة طويلة لكنهم قرروا في النهاية عدم الاستمرار في تلك العلاقات التي لم تصل إلى حد الزواج، بسبب عدم التفاهم، وتزامنًا مع يوم الحب نرصد لكم أبرز تلك العلاقات.

عمرو يوسف ومي نور الشريف

عمرو يوسف نشأت قصة حب بينه وبين الفنانة مي نور الشريف بعد مشاركتهما معًا في مسلسل "الدالي"، وبالفعل تم إعلان خطبتهما رسميًا لكن قبل اقتراب موعد الزفاف أعلنا انفصالهما عام 2010 في هدوءٍ تام، وتزوج بعدها بسنوات، عمرو يوسف من الفنانة السورية كندة علوش ولديه حالياً منها ابنته حياة.

حنان مطاوع وأحمد رزق

نشأت قصة حب بين الفنانة حنان مطاوع وبين الفنان أحمد رزق خلال كواليس فيلم "اوعى وشك" في 2003 وبعدها في مسلسل "سارة" وأعلنا ارتباطهما الرسمي، لكنهما انفصلا بعد ذلك بفترة قليلة، وتردد أن سبب الانفصال كان غيرته عليها المبالغ فيها، وبعدها بسنوات طويلة تزوجت حنان من المخرج المسرحي أمير اليماني في أغسطس 2016 وفي عام 2019 رزقت بابنتها الأولى أماليا.

منى زكي ومحمد الشقنقيري

النجمة المصرية منى زكي كانت قد ارتبطت في بداية حياتها الفنية من الفنان محمد الشقنقيري، نجل المخرج إبراهيم الشقنقيري، لكن تم فسخ خطبتهما ولم يعلن الثنائي وقتها عن السبب، لكنهما أكدا على فكرة الصداقة التي تجمعهما حتى بعد فسخ الخطوبة، وبعدها بسنوات ارتبطت منى زكي بالفنان أحمد حلمي ولديهما حاليا 3 أبناء.

هاني عادل وحلا شيحة

النجمة المصرية حلا شيحة بعد ارتدائها الحجاب بفترة قصيرة أعلنت ارتباطها بالمطرب هاني عادل وعقد الثنائي القران، لكنهما انفصلا قبل الزفاف وبعدها أعلنت حلا ارتدائها النقاب وتزوجت من رجل أعمال كندي لسنوات طويلة إلى أن انفصلت عنه العام الماضي وتزوجت للمرة الثالثة من الداعية معز مسعود.

محمد فؤاد وصابرين

المطرب المصري محمد فؤاد والفنانة صابرين كانا قد أعلنا خطبتهما قبل سنوات طويلة في بداية مشوارهما الفني، وذلك بعد قصة حب جمعت بينهما، لكن سرعان ما تم فسخ الخطوبة، ولم يعلن الطرفان على الأمر أو يكشفان سبب الانفصال، لتتزوج صابرين بعد ذلك مرتين من رجلي أعمال، ويتزوج فؤاد من فتاة من خارج الوسط الفني.

