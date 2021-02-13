هاني شاكر يستعد لإحياء حفل عيد الحب بالأوبرا غدا

يستعد الفنان هانى شاكر، لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الحب غدا، الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا. من ناحية أخرى، طرح أمير الغناء العربى، هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "كيف بتنسى" عبر قناته الرسمية عبر يوتيوب، وأداها باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، وألحان وليد وتوفيق، توزيع باسم منير، وإخراج هنا حافظ.

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