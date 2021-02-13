جيهان خليل تنضم لحكاية ”كورونا” بمسلسل ورا كل باب مع صابرين

انضمت الفنانة جيهان خليل لأسرة حكاية "كورونا" من مسلسل "ور كل باب" "كورونا" تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش وبطولة صابرين، وبدات جيهان تصوير مشاهدها في العمل اذ تجسد شخصية "مريم" التي تقابل صابرين ويحدث بينهما العديد من المواقف في إطار اجتماعى، "كورونا" أولى حكايات مسلسل "ورا كل باب" المقرر تقديمه في حكايات منفصلة متصلة كل حكاية من 5 حلقات، وتعرض كل حكاية على مدار أسبوع على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولة "كورونا" جمال عبد الناصر، محمد نجاتى، عابد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وفى سياق آخر تنتظر جيهان خليل بدء تصوير فيلم "سكرين شوت" الذى تعاقدت مؤخراً على تقديم دور البطولة النسائية فيه، بمشاركة خالد الصاوى وشيرين رضا وأحمد صفوت وعدد آخر من الفنانين وإخراج هادى على وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى تشويقى.

وشاركت جيهان خليل مؤخراً بظهور خاص فى فيلمى "رأس السنة" تليف محمد حفظى وإخراج صقر فى تجربته الأولى، وبطولة إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم وهاجر الشرنوبى وهشام الشاذلى، و"صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات وتم عرضهما فى شهر فبراير الماضى.