ديزني: متمسكون بقرار عرض Black Widow في دور السينما

نشر موقع جاست جيرد تصريحات بوب تشابك الرئيس التتفيذي لشركة ديزني، والتي قال فيها إن الشركة متمسكة بقرار عرض فيلم Black Widow في دور العرض السينمائي بالرغم من اتجاه الكثير من الأفلام للعرض بالمنصات الإلكترونية.

وكانت قد قررت شركة ديزنى تأجيل طرح فيلم الأبطال الخارقين Black Widow "الأرملة السوداء"، وفيلم المخرج ستيفن سبيلبرج (West Side Story) "قصة الحى الغربى" إلى عام 2021.

فيلم (Black Widow)، تبدأ أحداثه عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

ويعد هذا الفيلم أول أفلام سكارليت جوهانسون التي تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهى الوحيدة من أبطال العمل التي لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة، حيث انتهجت شركة مارفل سياسة قامت فيها بإسناد كل الأبطال لأعمال مختلفة منفردين باستثناء سكارليت التي اكتفت الشركة بظهورها ضمن أحداث الأفلام السابقة دون أن يكون لها فيلم منفرد حول شخصيتها، وهو ما يجعل الفيلم منتظراً من قبل كثيرين من جمهورها خاصة بعد وفاتها ضمن أحداث الجزء الأخير من avengers.