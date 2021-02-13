بصورة جريئة.. ناهد السباعى تحتفل بعيد ميلاد محمد شاهين

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت ناهد السباعى فى الصورة بشكل جريء برفقة النجم محمد شاهين وهى تحتفل بعيد ميلاده. وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: منوره يا قمر - روح قلبي ايه الجمال ده - كل سنة و انت طيب يا فنان. وشاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي. وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

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