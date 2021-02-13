تامر مرسى يحتفل بميلاد حازم سمير عبر تويتر

نشرت الصفحة الرسمية للمنتج تامر مرسى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وكتبت الصفحة الرسمية: "النهارده عيد ميلاد الفنان الجميل حازم سمير.. اللي فعلًا قدر يخلينا نعيش معاه الشخصيه.. في مسلسلاته.. قولنا إيه أكثر دور حبيته ليه". حازم سمير يقوم بمواصلة تصوير دوره في مسلسل مملكة الغجر ويؤدى دور رؤوف، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة فيفى عبده، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وميار الغيطي.

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