اتكتبلى بداية أجمل من اللى وياك عشتها.. ياللى عشت معاك مشاعر وهم عدى وقتها.. عوضتنى الدنيا بعدك .. ياللى بعدك كان بدايتى.. حتى أحلامى اللى ضايعة معاك خلاص رتبتها". "بعترفلك كنت غلطة وحكايتنا خلاص ناسيهم.. مش هكمل عمرى بندم لا هكمل ناس شاريهم .. جاى بتندم ع اللى كان لك .. كان معاك بإيديك خسرته .. مش هخون انا يوم عيون بقوا دنيتى وبخاف عليهم". تقول كلمات الأغنية: " طرح كل من الفنان هيثم شاكر، وهيثم نبيل دويتو جديد بعنوان: "كنت غلطة" وذلك عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب". أغنية "كنت غلطة" كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع حسين النجار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيثم شاكر وهيثم نبيل يطرحان "كنت غلطة".. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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