لقبه زملائه ببرنس الايتيكيت. وكشف حازم سمير،خلال أحد اللقاءات التلفزيونية، أنه كان يعمل كمونتير قبل أن يتجه للتمثيل في عام 2000. وشارك حازم سمير، في بطولة عدة مسلسلات منها هبة رجل الغراب ووعد وأريد رجلا وفي غمضة عين ونقطة ضعف. يحتفل الفنان حازم سمير، اليوم السبت، بعيد ميلاده، حيث

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد حازم سمير.. تعرف على مهنته قبل التمثيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.