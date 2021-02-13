في ذكرى وفاة عباس فارس.. تزوج من شقيقتين

تحل اليوم السبت، ذكرى وفاة الفنان القدير عباس فارس، والذي قدم عددًا من الأعمال الفنية أبرزها "عطيل"، و"قصة نشيد الأمل"، و"ظهور الإسلام"، و"حملة أبرهة على بيت الله الحرام".

وتزوج الراحل مرتين فقط، الأولى من سيدة "إنجليزية " وكان شرطه الوحيد هو إعلان إسلامها، ووافقت على هذا الأمر بسبب حبها الشديد له، وأنجبت منه ولدًا، إلا أنها توفيت بعد ذلك، ليدخل الفنان الراحل في حالة اكتئاب، إلا أنه تعلق بشقيقة زوجته الراحلة، وعرض عليها الزواج لتعتنق الإسلام هي الأخرى، وسرعان ما قامت بإنجاب ولدًا آخر يدعى "إسلام"، وقد حاول دخول مجال الفن، إلا أنه قرر بعد تجارب فنية معدودة أن يهاجر مع زوجته خارج البلاد.