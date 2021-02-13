ماجد الكدواني يقتحم عالم المنصات بـ "موضوع عائلي"

وقع المنتج أحمد الجنايني - " شركه ماجيك بينز" - والنجم ماجد الكدواني عقدا لمسلسل جديد بعنوان " موضوع عائلي". وهو مكون من 10 حلقات وسيتم عرضه على إحدى المنصات التي لم يتم تحديدها بعد وجاري حاليا إختيار باقي أبطال العمل. العمل من إخراج احمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال. العمل هو البطولة الأولى لماجد في الشاشة الصغيرة واول أعماله الموجهة خصيصا للمنصات الإلكترونية.

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