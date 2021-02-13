في عيد ميلاد ميمي جمال.. عمرها واسمها الحقيقي وقصة اعتزالها وحجابها

تحتفل الفنانة ميمى جمال بعيد ميلادها، حيث أتمت عامها الـ 80، وهى ولدت من أب مصري وأم يونانية، واسمها أمينة مصطفى جمال.



تزوجت ميمى جمال من الفنان حسن مصطفى في 26 يونيو 1966 وأنجبت ابنتين، واستمر زواجهما حتى وفاته عام 2015.



قررت ميمى جمال أن تعتزل التمثيل بعد وفاة زوجها حسن مصطفى، مؤكدة أنها اكتفت بما قدمته خلال مشوارها الفنى فى عالم السينما والدراما والمسرح.

وظهرت ميمي جمال في الصورة التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مرتدية عباءة سوداء وحجابا، ويعد هذا الظهور بعد اتخاذ قرارها الأخير باعتزال الفن والبعد عن الأعمال الفنية.