الحب مش محتاج عيد ولا يوم في السنة.. رسالة من محمود عبد المغني لزوجته

وجه الفنان محمود عبد المغني رسالة لزوجته بمناسبة عيد الحب، حيث نشر صورة تجمعة بزوجته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل إنستجرام. وعلق على الصورة: "الحب مش محتاج عيد و لا يوم في السنة عشان نعبر عنه للناس اللي بنحبهم ، بس بما انه اتعمل فكل سنة و كل ثانية و انتي طيبة يا زوجتي و شريكتي و أم ولادي ربنا يديمك في حياتنا و يديم بيننا المودة". يذكر أن آخر أعمال محمود عبد المغني هي مشاركته في مسلسل "خيط حرير" مع مي عز الدين. مسلسل "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج سينرجي - تامر مرسي، إخراج إبراهيم فخر الدين، ويشارك في البطولة كلا من؛ مي عز الدين، محمود عبد المغني، أحمد خليل، سوسن بدر، نيكولا معوض، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، حازم سمير، عبد الرحيم حسن، ولاء الشريف، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، حنان سليمان، أحمد صيام، محمد الصاوي ويوسف عثمان.

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