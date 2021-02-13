وفاة نجم الجاز تشيك كوريا بسرطان نادر

توفي نجم الجاز "تشيك كوريا" بعد إصابته بنوع نادر من السرطان، عن عمر ناهز الـ 79، وذلك وفقًا لبيان نشرته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء نص البيان كالتالي: "تم اكتشاف نوع السرطان النادر مؤخرًا، طوال حياة تشيك سعى لنشر البهجة والسعادة من خلال ابتكاره وتقديمه شيئًا جديدًا، كان زوجا وأبا محبوبا، وقائدا وصديقا ومعلما".

أنتوني "تشيك" كوريا مؤلف موسيقى الجاز الأمريكي، وعازف لوحة المفاتيح، وقائد فرقة موسيقية، وآلة قرع في بعض الأحيان.



وتعتبر أهم مؤلفاته "إسبانيا" و"500 ميل ارتفاع" و"لا فييستا" و"أرماندو رومبا" و"ويندوز".

وساعد في انتشار معايير الجاز على نطاق واسع من خلال عمله كعضو في فرقة مايلز ديفيز في أواخر الستينيات.