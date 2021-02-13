في عيد ميلادها.. رولا محمود ولدت بالكويت ودرست الأدب الأمريكي

تحتفل اليوم الفنانة رولا محمود، بعيد ميلادها، حيث شاركت في عدد من الأعمال الفنية على رأسها "هي فوضى"، "بنتين من مصر"، "جاي في السريع"، و"مفيش غير كدة"، و"مواطن ومخبر وحرامي" .

صدي البلد يرصد في هذا القرير معلومات عنها:

1- ولدت في دولة الكويت ثم عادت مع عائلتها فى مصر وحصلت على ليسانس الآداب وتخصصت في الأدب الأمريكي والإنجليزي.

2- درست الغناء والتمثيل عن طريق تلقي بعض الكورسات في الخارج وعلى تلك الدول ألمانيا.

3- لم تقدم اعمال درامية منذ مايقرب من 3 سنوات.

4- تعرضت إلى حادث أثناء تصويرها دورها في فيلم "مفيش غير كدة"، وكاد ان يتم استبعادها إلا أن مشاكل إنتاجية قاموا بتأجيل الفيلم، ليمكنها الحظ من الاستمرار في تصويره.