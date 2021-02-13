الشاعر تامر حسين لـ"دوت الخليج": لم أكن أتوقع نجاح أغنية "يا مستعجل فراقي" لمحمد ثروت بهذا الشكل

محمد ثروت حقق نجاحا كبيرا بعد طرح أغنية "يا مستعجل فراقي" التي استقبلها الجمهور بالثناء والإشادة، لتسجل عودة قوية للفنان المصري الذي غاب لفترة عن الساحة الغنائية لفترات طويلة، وقد كشف الشاعر تامر حسين كواليس التحضير لهذه الأغنية.

تامر حسين: لم أكن اتوقع أن تحقق أغنية "يا مستعجل فراقي" هذا النجاح

تامر حسين الشاعر المصري تحدث في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن أغنية "يا مستعجل فراقي" للفنان محمد ثروت والتي كتب كلماتها وحققت نجاحا كبيرا منذ طرحها على "يوتيوب" حيث باتت من أكثر الأغاني بحثا وتصدرت التريند، وأكد تامر حسين أنه لم يكن يتوقع أن تحقق الأغنية هذا النجاح خصوصا أن الفنان محمد ثروت قد غاب لفترة عن الساحة الغنائية فقال: "لم أكن اتوقع بشكل شخصي أن تحقق الأغنية هذا النجاح الكبير بل وتصدرها التريند رغم أنني كنت على يقين بجودة العناصر الفنية للأغنية بنسبة مليون في المائة، والجمهور شجعنا أيضا وجعلنا نتأكد أن التذوق الفني وهذا اللون من الأغاني لا يزال محط اهتمام الجمهور".

تامر حسين: "يا مستعجل فراقي" أرضت أذواق أجيال مختلفة

تامر حسين أوضح أن رد فعل الجمهور على الأغنية كان مفاجئا بالنسبة له، وحجم شعبية الفنان محمد ثروت التي تعدت أكثر من جيل واستقبال العمل من قبلهم والثناء عليه فقال: "أغنية (يا مستعجل فراقي) صنعتها أنا ومحمد رحيم بالشكل الذي يناسب أذواقنا، وكان لدينا إيمان بأن أي فنان سوف يغنيها سيصل بها إلى مكان مميز، لكن فوجئنا بالشعبية الكبيرة التي يمتلكها الفنان محمد ثروت وصوته المؤثر في الناس، ومختلف الأجيال تقبلت الأغنية وارضت أذواقهم، وأثنى الكثير منهم على العمل، وكانت المفاجأة أن يكون رد الفعل بهذا الشكل"، وبلغت عدد مشاهدات أغنية "يا مستعجل فراقي" أكثر من مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية للفنان محمد ثروت على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع محمد رحيم.

تامر حسين يستعد لأكثر من عمل جديد خلال الفترة القادمة

تامر حسين يستعد خلال الفترة الحالية لأكثر من عمل جديد مع العديد من النجوم منهم الفنانة آيتن عامر التي يتعاون معها في أغنية "بناقص ياللا" والتي من المقرر أن يتم تصويرها كفيديو كليب قريبا، حيث بدأ التحضير للعمل في الفترة الأخيرة من قبل المخرجة المصرية بتول عرفة، والأغنية تعتبر من أولى الأغاني التي تقدمها الفنانة آيتن عامر بشكل احترافي، وهي من ألحان وليد سعد، ويعتبر تامر حسين من أبرز الشعراء الذين قدموا خلال السنوات الماضية أنجح الأغاني مع كبار النجوم منها أغنية "يا بلدنا يا حلوة" و"أماكن السهر"، و"يوم تلات" مع عمرو دياب، كما لديه رصيد كبير من الأغاني مع العديد من النجوم منهم الفنان هاني شاكر، وسميرة سعيد، ونانسي عجرم، ورامي صبري، وحكيم.