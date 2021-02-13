فيديو محمد الشرنوبي يغني لزوجته على المسرح في حفله بـ يوم الحب وهنادي مهنى تعلق

محمد الشرنوبي أحيا حفل جديد له على مسرح الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة بمناسبة يوم الحب، وسط حضور جماهيري كبير، كما ظهرت زوجته راندا رياض في الحفل والتي فاجئها الشرنوبي بالغناء لها.

محمد الشرنوبي يظهر مع زوجته في حفل يوم الحب

محمد الشرنوبي أحيا حفلا غنائيا كبيرا احتشد فيه جمهوره ومحبيه وتواجد كذلك مجموعة من أصدقائه وزملائه النجوم، كما تواجدت زوجته راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام التي حرصت على مساندته في الحفل، وقد طلب محمد الشرنوبي من زوجته أن تتواجد بجواره على المسرح وقدم لها أغنية "نسيتني قوام تعب الأيام" كما قام بعناقها أثناء غنائه وسط حالة تفاعل كبيرة من الجمهور الذي حضر الحفل، وقدم محمد الشرنوبي أكثر من أغنية قديمة لكل من عبدالحليم حافظ، ومحمد عبدالوهاب، ونجاة الصغيرة أثناء الحفل، بالإضافة لمجموعة من أحدث أغانيه منها أغنية "حتة من الخيال"، و"مفيش داعي".

محمد الشرنوبي يواجه حكم جديد ضده من سارة الطباخ

هنادي مهنا من النجوم الذين تواجدوا كذلك في حفل محمد الشرنوبي حيث نشرت مجموعة صور وفيديوهات من الحفل عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" كما علقت على الصور التي ظهر فيها الشرنوبي بجوار زوجته راندا رياض فكتبت: "ما شاء الله"، ويأتي ظهور محمد الشرنوبي في حفله الجديد بعد ساعات من حصول المنتجة سارة الطباخ على حكم قضائي جديد ضده بعدما طلب بفسخ تعاقده مع شركتها "إيرث برودكشن" بسبب انقضاء العقد المؤرخ بينه وبين سارة الطباخ، إلا أن أحد المحاكم الابتدائية بمصر قد رفضت طلب الشرنوبي وحكمت بأن العقد مازال ساريا، وأن الدعوى لا يتوفر فيها سند قانوني صحيح، وألزمت الفنان المصري بالمصاريف، لتعود الأزمة بين الثنائي من جديد إلى الساحة لتبدأ مرحلة جديدة، لكن يبدو أن الفنان المصري قد قرر الاستمرار في مشواره الفني والمشاركة في حفلات غنائية جديدة.

نجاح كبير لمحمد الشرنوبي في مسلسل "لؤلؤ" مع مي عمر

محمد الشرنوبي حقق نجاحا كبيرا بعد مشاركته في مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر، والذي نال اهتمام ونسبة مشاهدة كبيرة من قبل الجمهور خلال الأسابيع الماضية، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وهيدي كرم، وينتظر محمد الشرنوبي كذلك عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي يشارك في بطولته مع الفنانة هنا الزاهد والتي تخوض أولى بطولتها الدرامية في هذا العمل الذي تتعاون فيه مع كل من الفنان محمود عبدالمغني، وزهره الحاروفي، والحسين الشمندي، وعمر الشناوي.