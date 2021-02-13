اليوم.. يارا تحيي حفل عيد الحب في دبي

تحيي الفنانة يارا، مساء اليوم الخميس، حفل عيد الحب في أحد الفنادق الكبرى بدبي ويشاركها الحفل الفنان سيف نبيل.

ومن المنتظر أن تقدم يارا خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها منها: ما بعرف، صدفة، أنت مني وغيرهم.

وتطرح المطربة يارا احتفالا بعيد الحب أولى أغاني ألبومها الخليجي الجديد وهي أغنية باللهجة العراقية بعنوان "غير الناس"، والفيديو كليب الخاص بها من إخراج نويل باسيل وتم تصويره في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحمل الألبوم الجديد الذي يتضمن 8 أغنيات اسم "غير الناس"، وتعاونت يارا خلاله مع مجموعة أبرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي، وهو من إشراف الملحن والمنتج طارق أبو جودة.