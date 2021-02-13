تحيي الفنانة يارا، مساء اليوم الخميس، حفل عيد الحب في أحد الفنادق الكبرى بدبي ويشاركها الحفل الفنان سيف نبيل.
ومن المنتظر أن تقدم يارا خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها منها: ما بعرف، صدفة، أنت مني وغيرهم.
وتطرح المطربة يارا احتفالا بعيد الحب أولى أغاني ألبومها الخليجي الجديد وهي أغنية باللهجة العراقية بعنوان "غير الناس"، والفيديو كليب الخاص بها من إخراج نويل باسيل وتم تصويره في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويحمل الألبوم الجديد الذي يتضمن 8 أغنيات اسم "غير الناس"، وتعاونت يارا خلاله مع مجموعة أبرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي، وهو من إشراف الملحن والمنتج طارق أبو جودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. يارا تحيي حفل عيد الحب في دبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.