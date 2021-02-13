وفاة نجم الجرامى تشيك كوريا بسبب إصابته بنوع نادر من السرطان

توفى عازف موسيقى الجاز الأسطورى تشيك كوريا عن عمر يناهز 79 عامًا، حيث كان يعانى النجم الراحل من "نوع نادر من السرطان ولم يكتشف إلا مؤخرًا"، وقد تصدر خبر وفاة تشيك كوريا الذى يحظى بشعبية جارفة حول العالم الكثير من المواقع الفنية وأبرزها "نيويورك تايمز" و"بى بى سى نيوز" و"إندبندت تريون".
وجاء تأكيد خبر وفاة النجم الفائز بعدد كبير من جوائز الجرامى من خلال بيان تم نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيس بوك" فإن الفائز بجوائز جرامى كان يعانى من "نوع نادر من السرطان تم اكتشافه مؤخرًا"، وتابع المنشور: "طوال حياته ومسيرته، استمتع تشيك بالحرية والمتعة فى ابتكار شيء جديد".
وأشار البيان إلى أن النجم الراحل كان زوجا وأبا وجد محبوب جدًا ومعلم وصديق للكثيرين.. استطاع أن يؤثر ويُلهم الملايين، كما كشف البيان عن أن الوفاة كانت يوم 9 فبراير الماضى.
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