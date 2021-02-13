دينا الوديدي تتصدر تويتر بعد طرح ”يا بدر”

تصدرت النجمة دينا الوديدي، تريند تويتر بعد ساعات قليلة من طرح أغنية يا بدر.
لاقت الأغنية تفاعل كبير من رواد موقع التواصل تويتر معلقين ب"دينا مبتبطلش تبهرنا بتنوعها في الأغاني وانها مبتحصرش نفسها في لون واحد بأضافه جمال المزيكا المختلفه والحالة اللي بتخلقها لينا، شكرا دينا".
وقالت "دينا" قبل ساعات من طرح الأغنية: "مبسوطة، أخيرًا بشارك معاكم أغنيتي الجديدة يا بدر، التجربة دي عزيزة على قلبي جدًا والشغل والتجريب فيها مع كل طاقم العمل كان أحلى حاجة".
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