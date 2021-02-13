”Nomadland” يتصدر ترشيحات جوائز الأكاديمية الأسترالية

أعلنت الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتلفزيون (AACTA) عن مرشحيها لجوائز الأفلام والفئات التلفزيونية التي تم إضافتها حديثًا للنسخة العاشرة. وتصدر فيلم الدراما الأمريكي "Nomadland" للمخرجة كلوي تشاو، القائمة بـ6 ترشيحات بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل إخراج، تلاه فيلم "The Trial of the Chicago 7" للمخرج آرون سوركين، بـ5 ترشيحات، وحصل الراحل تشادويك بوسمان على ترشيحين بعد وفاته عن فيلم "Ma Rainey’s Black Bottom"، و"Da 5 Bloods" للمخرج سبايك لي. وفيما يلي القائمة الكاملة لترشيحات الأكاديمية الأسترالية: أفضل فيلم The Father Minari Nomadland Promising Young Woman The Trial of the Chicago 7 أفضل إخراج بيتر دوكتير - Soul إيمرالد فينيل - Promising Young Woman ديفيد فينشر - Mank آرون سوركين - The Trial of the Chicago 7 كلوي تشاو - Nomadland أفضل سيناريو The Father Mank Nomadland Promising Young Woman The Trial of the Chicago 7 أفضل ممثل ريز أحمد - Sound of Metal تشادويك بوسمان - Ma Rainey’s Black Bottom أدراش جوراف - The White Tiger أنتوني هوبكنز - The Father” جاري أولدمان - Mank أفضل ممثلة فايولا دافيس - Ma Rainey’s Black Bottom فانيسا كيربي - Pieces of a Woman فرانسيس ماكدورماند - Nomadland كاري موليجان - Promising Young Woman إليزا سكانلين - Babyteeth أفضل ممثل مساعد ساشا بارون كوين - The Trial of the Chicago 7 تشادويك بوسمان - Da 5 Bloods بن ميندلسون - Babyteeth مارك ريلانس - The Trial of the Chicago 7 ديفيد ستراتايرن - Nomadland أفضل ممثلة مساعدة ماريا بالكوفا - Borat Subsequent Moviefilm أوليفيا كولمان - The Father سيرشا رونان - The Father أماندا سايفريد - Mank سوانكي - Nomadland أفضل مسلسل دراما The Crown I May Destroy You The Mandalorian Mystery Road The Queen’s Gambit أفضل مسلسل كوميدي Afterlife The Great Schitt’s Creek Sex Education What We Do in the Shadows أفضل ممثل تلفزيوني جايسون بيتمان - Ozark هيو جرانت - The Undoing دانيال ليفي - Schitt’s Creek بول ميسكال - Normal People آرون بيدرسون - Mystery Road أفضل ممثلة تلفزيونية كيت بلانشيت - Mrs America دايزي إيدجر جونز - Normal People نيكول كيدمان - The Undoing كاثرين أوهارا - Schitt’s Creek آنيا تايلور جوي - The Queen’s Gambit

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