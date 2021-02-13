”Nomadland” يتصدر ترشيحات جوائز الأكاديمية الأسترالية

أعلنت الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتلفزيون (AACTA) عن مرشحيها لجوائز الأفلام والفئات التلفزيونية التي تم إضافتها حديثًا للنسخة العاشرة.
وتصدر فيلم الدراما الأمريكي "Nomadland" للمخرجة كلوي تشاو، القائمة بـ6 ترشيحات بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل إخراج، تلاه فيلم "The Trial of the Chicago 7" للمخرج آرون سوركين، بـ5 ترشيحات، وحصل الراحل تشادويك بوسمان على ترشيحين بعد وفاته عن فيلم "Ma Rainey’s Black Bottom"، و"Da 5 Bloods" للمخرج سبايك لي.
وفيما يلي القائمة الكاملة لترشيحات الأكاديمية الأسترالية:
أفضل فيلم
The Father
Minari
Nomadland
Promising Young Woman
The Trial of the Chicago 7
أفضل إخراج
بيتر دوكتير - Soul
إيمرالد فينيل - Promising Young Woman
ديفيد فينشر - Mank
آرون سوركين - The Trial of the Chicago 7
كلوي تشاو - Nomadland
أفضل سيناريو
The Father
Mank
Nomadland
Promising Young Woman
The Trial of the Chicago 7
أفضل ممثل
ريز أحمد - Sound of Metal
تشادويك بوسمان - Ma Rainey’s Black Bottom
أدراش جوراف - The White Tiger
أنتوني هوبكنز - The Father”
جاري أولدمان - Mank
أفضل ممثلة
فايولا دافيس - Ma Rainey’s Black Bottom
فانيسا كيربي - Pieces of a Woman
فرانسيس ماكدورماند - Nomadland
كاري موليجان - Promising Young Woman
إليزا سكانلين - Babyteeth
أفضل ممثل مساعد
ساشا بارون كوين - The Trial of the Chicago 7
تشادويك بوسمان - Da 5 Bloods
بن ميندلسون - Babyteeth
مارك ريلانس - The Trial of the Chicago 7
ديفيد ستراتايرن - Nomadland
أفضل ممثلة مساعدة
ماريا بالكوفا - Borat Subsequent Moviefilm
أوليفيا كولمان - The Father
سيرشا رونان - The Father
أماندا سايفريد - Mank
سوانكي - Nomadland
أفضل مسلسل دراما
The Crown
I May Destroy You
The Mandalorian
Mystery Road
The Queen’s Gambit
أفضل مسلسل كوميدي
Afterlife
The Great
Schitt’s Creek
Sex Education
What We Do in the Shadows
أفضل ممثل تلفزيوني
جايسون بيتمان - Ozark
هيو جرانت - The Undoing
دانيال ليفي - Schitt’s Creek
بول ميسكال - Normal People
آرون بيدرسون - Mystery Road
أفضل ممثلة تلفزيونية
كيت بلانشيت - Mrs America
دايزي إيدجر جونز - Normal People
نيكول كيدمان - The Undoing
كاثرين أوهارا - Schitt’s Creek
آنيا تايلور جوي - The Queen’s Gambit
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