”Nomadland” يتصدر ترشيحات جوائز الأكاديمية الأسترالية

أعلنت الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتلفزيون (AACTA) عن مرشحيها لجوائز الأفلام والفئات التلفزيونية التي تم إضافتها حديثًا للنسخة العاشرة.

وتصدر فيلم الدراما الأمريكي "Nomadland" للمخرجة كلوي تشاو، القائمة بـ6 ترشيحات بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل إخراج، تلاه فيلم "The Trial of the Chicago 7" للمخرج آرون سوركين، بـ5 ترشيحات، وحصل الراحل تشادويك بوسمان على ترشيحين بعد وفاته عن فيلم "Ma Rainey’s Black Bottom"، و"Da 5 Bloods" للمخرج سبايك لي.

وفيما يلي القائمة الكاملة لترشيحات الأكاديمية الأسترالية:

أفضل فيلم

The Father

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

أفضل إخراج

بيتر دوكتير - Soul

إيمرالد فينيل - Promising Young Woman

ديفيد فينشر - Mank

آرون سوركين - The Trial of the Chicago 7

كلوي تشاو - Nomadland

أفضل سيناريو

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

أفضل ممثل

ريز أحمد - Sound of Metal

تشادويك بوسمان - Ma Rainey’s Black Bottom

أدراش جوراف - The White Tiger

أنتوني هوبكنز - The Father”

جاري أولدمان - Mank

أفضل ممثلة

فايولا دافيس - Ma Rainey’s Black Bottom

فانيسا كيربي - Pieces of a Woman

فرانسيس ماكدورماند - Nomadland

كاري موليجان - Promising Young Woman

إليزا سكانلين - Babyteeth

أفضل ممثل مساعد

ساشا بارون كوين - The Trial of the Chicago 7

تشادويك بوسمان - Da 5 Bloods

بن ميندلسون - Babyteeth

مارك ريلانس - The Trial of the Chicago 7

ديفيد ستراتايرن - Nomadland

أفضل ممثلة مساعدة

ماريا بالكوفا - Borat Subsequent Moviefilm

أوليفيا كولمان - The Father

سيرشا رونان - The Father

أماندا سايفريد - Mank

سوانكي - Nomadland

أفضل مسلسل دراما

The Crown

I May Destroy You

The Mandalorian

Mystery Road

The Queen’s Gambit

أفضل مسلسل كوميدي

Afterlife

The Great

Schitt’s Creek

Sex Education

What We Do in the Shadows

أفضل ممثل تلفزيوني

جايسون بيتمان - Ozark

هيو جرانت - The Undoing

دانيال ليفي - Schitt’s Creek

بول ميسكال - Normal People

آرون بيدرسون - Mystery Road

أفضل ممثلة تلفزيونية

كيت بلانشيت - Mrs America

دايزي إيدجر جونز - Normal People

نيكول كيدمان - The Undoing

كاثرين أوهارا - Schitt’s Creek

آنيا تايلور جوي - The Queen’s Gambit