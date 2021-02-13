في عيد ميلاد ميمي جمال.. حسن مصطفى رفض مشاركتها في مدرسة المشاغبين لهذا السبب

تحتفل اليوم السبت، الفنانة ميمي جمال، بعيد ميلادها الـ 80، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتي برعن في تقديم أدوار كوميدية على خشبة المسرح.

وكشفت الفنانة ميمي جمال أن زوجها الراحل حسن مصطفى كان يتمنى أن يرزق بولد، إلا أنها أنجبت بنتين توأم، ولم تحاول تكرار التجربة بسبب ارتباطها الفني.

وتابعت ميمي جمال أن زوجها الفنان حسن مصطفى لم يساعدها فنيا، حتى أنه رفض مشاركتها في مسرحية مدرسة المشاغبين لمدة شهرين بدلا من سهير البابلي، حتى لا تتعرض للمقارنة، إلا أن القائمين على المسرحية أقنعوها بالانضمام.