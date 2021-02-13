عازف الجيتار وحيد ممدوح يداعب جمهوره بأغاني شادية وشيرين وفيروز

بعد تحية خاطفة لجمهوره في بداية فقرته الموسيقية علي المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، جلس عازف الجيتار وحيد ممدوح في دائرته الخاصة ليتقدم الفرقة الموسيقية، بقيادة د.حمادة الموجي في ثاني ليالي احتفالات الاوبرا بعيد الحب، كان وحيد يحاول أن ينقل حالة الغزل والسعادة التي بينه وبين جيتاره والذي كان يلامسه برقة وسلاسة، لتتحول ضربات أصابعه على أوتار جيتارته لجمل موسيقية خرجت من إحساسه إلى قلوب المستمعين الحضور والذين تفاعلوا مع موسيقاه.

حيث قدم وحيد ميدلي بتوزيعات جديدة للجيتار من مجموعة من أغاني المطربة الكبيرة الراحلة شادية والملحن منير مراد وهي "علي عش الحب" والتي قدمتها عام 1962 في فيلم الزوجة الـ 13 وهي من كلمات مرسي جميل عزيز و"إن راح منك يا عين" وهي من كلمات فتحي قوره وهي من أغاني فيلم "أرحم حبي" والتي قدمتها عام 1959، وقد شهد هذا الفاصل استقبال كبير من الجمهور.

كما غني معه الجمهور علي أنغام التوزيع الجديد لأغنية "ماشربتش من نيلها" التي لحنها عمرو مصطفي وتوزيع نادر حمدي وكلمان نور عبدالله وغنتها شيرين عبدالوهاب في 2017، واختار أن يختم الحفل مع جارة القمر فيروز حيث قدم لها "نسم علينا الهوي" والتي قدمتها عام 1967 وهي من كلمات وألحان الأخوين رحباني، والتي تجاوب معها الجمهور بشكل كبير خاصة مع تواجد كورال غنائي في بعض المقاطع من الأغنية.

وأكد وحيد علي سعادته من استقبال الجمهور لاختيارته من موسيقي الأغاني للاحتفال معهم بعيد الحب، وعلي المشاركة في هذه الاحتفالية التي تقيمها دار الاوبرا في هذا التوقيت الصعب بسبب انتشار فيروس كورونا ولكنه اعتبرها رسالة حب تقدمها الاوبرا المصرية من قلب القاهرة للعالم بالموسيقي اللغة الاكثر انتشارا في العالم"، كما توجه بالشكر للمايسترو د.حمادة الموجي علي تقديم كل الدعم في البروفات حتي يخرح الفاصل الموسيقي بهذا الشكل المميز.