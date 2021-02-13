صناع الأغاني يكشفون لـ دوت الخليج أسرارها وكواليسها.. الكينج ووائل جسار ونوال الزغبي الأبرز

تواصل موقع "دوت الخليج"، مع صنّاع أبرز الأغاني الجديدة، لمعرفة كواليسها وأسرار التحضير لها، ونعرض لكم تصريحاتهم من خلال التقرير التالي:

أسرار أغنية "أنا رايق" لـ الكينج

كشف الملحن أحمد عمار، عن كواليس أغنية "أنا رايق" لـ محمد منير، والتي طرحها منذ أيام وحققت نجاحا كبيرا جدًا. قال أحمد عمار، في تصريح لـ "دوت الخليج": "فكرة الأغنية كانت من نتاج أفكارنا أنا والشاعر نور الدين محمد وقناعتنا بأن الفن رسالة.. بس طبعًا كل رسالة وليها هدف وليها مغزى.. يا إما تكون رسالة إيجابية محترمة بتبني أفكار مجتمع وترتقي بالذوق العام أو سلبية هدّامة (ودي مش سكتنا)". وتابع قائلًا: "ودا اللي احنا شغالين عليه وبنحاول نغذي افكار الناس بيه في ورشتنا ونبقى المضاد الحيوي لحالة التشاؤم والاكتئاب والشكوى المستمرة من ضيق الحال اللي عند اغلبية البشر في الوقت الحالي ونقول لهم ان الانسان لما يقنع نفسه انه سعيد وان اللي جاي كله بتتقدير ربنا خير، هيهدا نفسيًا وهيعرف يفكر احسن وبالتالي حياته هتتغير للافضل". كما أضاف في تصريحه لـ "دوت الخليج": "ولو هنجبها من الناحية العلمية فـ في علم التنمية الشخصية .. نظرية قانون الجذب بتقول ( انت نتاج افكارك ) .. النظرية الربانيه اساسًا لان رب العالمين فالحديث القدسي بيقول انا عند ظن عبدي بي فـ ده كان هدفنا وقصدنا والحمد لله الناس حست بده .. الاغنيه بدأت منيريه بمعنى ان الشاعر العبقري نور الدين محمد كتب الموضوع للكينج خصيصًا ولما بعتلي الكلمات مشوفتش غير الكينج ينفع يقول الكلام دا واشتغلت على تفاصيل اللحن انه يبقى بشخصية الكينج بس يبقى جديد وبروح 2020 / 2021 ومخدتش مني وقت كتير في تلحينها ودا لاني بعشق الكينج وهو مطربي المفضل". وأكمل حديثه: "بعتها لعازف العود الفنان هشام عصام أخويا وصديق عمري لانه من اقرب الناس الكينجوهيعرف يسمعهاله .. وعدى حوالي 3 شهور أو أكتر وانا نسيت الموضوع واتفاجأت بتليفون قبل الفجر برد لقيته الكينج وبيقولي ايه يابني الاغنية دي .. الاغنية دي محدش ينفع يغنيها غيري .. قولتله وانا عملتها وكنت متأكد انك هتغنيها واثنى على اللحن والكلام بشكل ابهرني وحسيت بطاقة رهيبة". واختتم حديثه قائلًا: "الكينج انسان قبل ما يكون فنان اتربينا على أفكاره الهادفة ومزيكته الراقية دائمًا واللي مفرحني اوي انه مغيرش حرف لا في الكلام ولا اللحن.. اخدها وغناها كما هي.. طبعًا شكل التوزيع أخد وقت وجهد كبير من الكينج والموزع أسامه الهندي وحطوها في شكل المقسوم عشان تبقى فرحانة اكتر والفكرة توصل لشرايح مختلفة من المجتمع اللي بنعيش فيه بجميع طبقاته.. حبيت اوي فكرة التوزيع ومبسوط بفريق العمل بالكامل وفخور اني بقيت جزء من تاريخ الكينج العريق .. وان شاء الله مستمر انا والشعراء المحترمين اللي بشتغل معاهم في ورشتنا وهدفنا".

ألبوم روبي

عبّر الموزع الموسيقي أمين نبيل، عن سعادته بالتعاون مع الفنانة روبي في ألبومها الجديد ومع فريق عمل الأغنية. قال "أمين"، في تصريح لـ "دوت الخليج"، "أتعاون مع روبي في أغنية واحدة وهي من كلمات الشاعر مصطفى حسن وألحان محمد حمزة". وتابع "مصطفى وحمزة كلموني عن فكرة حلوة واتفقنا نسمعها لروبي علشان هي بتحضر لألبوم جديد، اشتغلنا عليها وسمعتها أول ما خلصناها والحمدلله الأغنية عجبتها جدًا هي والأستاذ وليد منصور اللي اتشرفت جدًا بمقابلته في الأستوديو الخاص بي". وعن غياب روبي عن الغناء فترة قال: "الحقيقة أنا مبعتبرش روبي غابت فترة لأنها كانت موجودة يمكن في مجال التمثيل وكانت محققة نجاحا كبيرا وهي على المستوى الشخصي إنسانة جميلة وعندها ذوق فني كلنا بنحبه". واختتم حديثه قائلًا: "إحنا عملنا اللي علينا وربنا إن شاء الله يكرمنا بردود فعل تفرحنا وتوصل إحساسنا للناس".

كواليس أغنية "أهلا بيك"

عبّرت الشاعرة نور عبدالله، عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد محسن، في أغنية "أهلا بيك" والتي طرحها بمناسبة عيد الحب بعد النجاح الكبير الذي حققاه بأغنية "في قلبي مكان". وقالت نور عبدالله، في تصريح لـ "دوت الخليج": "كتبت شطرا من الأغنية لكن كان بها جزءا مختلفا وفي أحد الأيام قمت بقراءتها وشعرت أن محمد محسن الأنسب لها، لأن جمهوره يتمتع بثقافة معينة، وعندما استكملت كلمات الأغنية عرضتها على محسن". وأضافت "محمد محسن عرض الكلام على الملحن محمد النادي، وتم التعاون مع الموزع يحيى يوسف.. فنحن نفس فريق أغنية في قلبي مكان.. أما عن وجود هبة مجدي في الكليب فكان شيئا جميلا وحقيقيا وليس تمثيلا". تقول كلمات أغنية "أهلا بيك": "دايمًا ماشي مفضي إيديا ومستنيك.. عامل كفي حضن يكفي حضن إيديك.. سايب فيها مكان للمسكة.. لو قسمت معايا الضحكة.. لو كملت معايا السكة أهلًا بيك". "من هواك مش بشبع من هواك .. دا معاك أنا بتولد معاك .. الطريق بيبقى سهل بيك .. مش بتوه أبدًا إلا في عينيك .. أنت تنور روحي وقلبي وأبقى سعيد .. لما تفضل جنبي وأبطل أبقى وحيد .. وأنا وياك الوقت بيجري .. يخلص عمري فيتعاد عمري .. أنا أصلًا مديلك قلبي وأنت بعيد". "أهلا بيك" كلمات نور عبدالله، وألحان محمد النادي، وتوزيع ومكس يحيى يوسف، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.

مدحت صالح

يتعاون الملحن عمرو الشاذلي مع الفنان مدحت صالح في ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة. وقال عمرو الشاذلي، في تصريح لـ "دوت الخليج" إنه يتعاون مع مدحت صالح في البومه الجديد بإغنيتين من الحانه، و عبّر عن سعادته بهذا التعاون مشيرًا إلى أن التعاون مع نجم في حجم مدحت صالح إضافة كبير لأي فنان وصانع أغاني. وعبّر عمرو عن اعتزازه بنجاح أغنية "حان الآن" لأدهم نابلسي، والتي قام بتلحينها وتخطت حاجز الـ 38 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب". وأكد عمرو الشاذلي، أنه يستعد لطرح عمل غنائي خاص به خلال الفترة المقبلة إلى جانب تعاونه كملحن مع عدد من النجوم أيضًا.

تفاصيل أغاني وائل جسار وراغب علامة ورامي جمال ونوال الزغبي وأحمد جمال

أعلن المطرب والملحن أحمد زعيم، كواليس تعاونه مع عدد من النجوم. وكشف أحمد زعيم، في تصريح لـ "دوت الخليج"، عن "أغنية مع وائل جسار بعنوان "ولا في الأحلام" من كلمات أحمد قطوط، وتوزيع شريف منصور من إخراج فادي حداد، وإنتاج شركة لايف ستايل ستوديوز". وأشار إلى أغنية مع راغب علامة، توزيع جون ماري رياشي وسوف يتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وكذلك أغنية مع رامي جمال، كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع وسام عبد المنعم. كما إنه يتعاون في أغنية مع أحمد جمال، كلمات جمال الخولي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية مع نوال الزغبي، تحمل اسم "عقلي وقف" سوف يتم طرحها قريبًا.

كواليس أغنية المصلحجية كترو لـ أحمد شيبة