نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:
توفي نجم الجاز "تشيك كوريا" بعد إصابته بنوع نادر من السرطان، عن عمر ناهز الـ 79، وذلك وفقًا لبيان نشرته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
تحتفل الفنانة ميمى جمال بعيد ميلادها، حيث أتمت عامها الـ 80، وهى ولدت من أب مصري وأم يونانية، واسمها أمينة مصطفى جمال.
تحتفل اليوم الفنانة رولا محمود بعيد ميلادها، حيث شاركت في عدد من الأعمال الفنية على رأسها "هي فوضى"، "بنتين من مصر"، "جاي في السريع"، و"مفيش غير كدة"، و"مواطن ومخبر وحرامي" .
تصدرت الفنانة نادية الجندي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها في حلقة خاصة من برنامج "أبلة فاهيتا" مع الدمية كارو.
تواصل موقع "دوت الخليج"، مع صنّاع أبرز الأغاني الجديدة، لمعرفة كواليسها وأسرار التحضير لها، ونعرض لكم تصريحاتهم من خلال التقرير التالي:
طرح كل من الفنان هيثم شاكر، وهيثم نبيل دويتو جديدا بعنوان: "كنت غلطة" وذلك عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".
روى عدد من النجوم مواقف طريفة وعجيبة تعرضوا لها مع المعجبين، كان آخرهم الفنانة نادية الجندي، التي روت قصة تجرد معجب من ملابسه تحت منزلها، نستعرض لكم أبرز المواقف من خلال التقرير التالي:
تحتفل الفنانة ميمي جمال، اليوم السبت، بعيد ميلادها الـ 80، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتي برعن في تقديم أدوار كوميدية على خشبة المسرح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| صناع الأغاني يكشفون لـ دوت الخليج أسرارها وكواليسها.. جنون المعجبين بالنجوم| شخص يتعرى أمام منزل نادية الجندي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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