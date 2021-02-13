بحبك.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لزوجها فى عيد ميلاده

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة إلى زوجها بمناسبه عيد الحب.

وغردت شيرين عبد الوهاب عبر تويتر قائلة: "بحبك، ربنا ما يحرمني من دقات قلبك اللي بنام على صوتهم كل يوم، ويديمك ليا نعمة لآخر العمر".

جدير بالذكر، أن المطربة شيرين عبد الوهاب والمطربة أصالة تحييان حفلا غنائيا فى الشارقة يوم 19 فبراير المقبل وذلك فى أول حفل يجمع بينهما.

وتشدو المطربة شيرين عبد الوهاب بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهورها فى الإمارات ولعل من أبرزها أغنية "جرح تانى" و"اه ياليل".

بينما تشدو المطربة أصالة بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهورها ولعل من أبرزها "بنت أكابر" و"نص حالة".