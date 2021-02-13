تجربة العمر .. ميار الغيطي تمارس رياضة الغوص في المالديف.. صور

نشرت الفنانة ميار الغيطي صورا لها من رحلتها إلى جزر "المالديف" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام"
وظهرت ميار الغيطي وهي تمارس رياضة الغوص في المالديف وعلقت قائلة "مرة واحدة في تجربة العمر ????"
وظهرت ميار لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها 5 أعوام، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي.
وشاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.
وجسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال مسلسل "أيام الحب والرعب".
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