شاهد.. الراقصة جوهرة تغوص في الأعماق

نشرت الراقصة جوهرة، فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الراقصة جوهرة، من تحت الماء أثناء قيامها بالغوص في حمام السباحة أثناء قضاء إجازتها نالت إعجاب متابعيها وعلقت قائلة "أريد أن أخبرك أن حمامات السباحة الساخنة في الشتاء هي شيء ???????????? شكرا لك".

يذكر أن جوهرة شاركت في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، والذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.