علاء عرفة يبدأ تصوير ضل راجل مع ياسر جلال

بدأ الفنان الشاب علاء عرفة تصوير أول مشاهده في مسلسل "ضل راجل" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال لينضم لنخبة من النجوم بجانب كل من نور اللبنانية ومحمود عبد المغني ورنا رئيس ونرمين الفقي ومن إخراج أحمد صالح ومن كتابة أحمد عبد الفتاح لينافسوا به في الموسم الرمضاني.
المسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.
يذكر أن آخر أعمال الفنان علاء عرفة كان مسلسل جمال الحريم الذي عرض الفترة الماضية وحقق نسب مشاهدات عالية بجانب ردود الأفعال الإيجابية، ويأتي مشاركته في الموسم الرمضاني هذا العام بعد أن تألق الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل الاختيار.
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