وقالت منى اش اش: "دايما بحمد الله وبشكره على كل شيء، لأن ربنا مش بيجيب حاجة وحشة.. كل عطاياه جميلة والله".
وأضافت: "المهم تكون راضي ومطمن انه هينجيك، وهيسعد قلبك، لأنه الرحمن الرحيم الكريم.. قسطرة على القلب غدا الأحد إن شاء الله.. ربنا يكرمني وتعدي على خير يا رب العالمين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طليقة ماجد المصرى.. منى إش إش تجرى عملية قسطرة فى القلب |تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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