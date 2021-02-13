أكبر من والدتي .. نزار الفارس يفتح النار على رانيا يوسف.. فيديو

بدأ فصل جديد فى ازمة رانيا يوسف والاعلامى العراقى نزار الفارس الذى هاجم رانيا بضراوة خلال لقاء جمعه بالاعلامية مى العيدان. وقال نزار : "لم أتحرش برانيا يوسف فهى فى عمر والدتى بل أكبر منها حيث أن عمرها 46 عاما واحنا في زمن النساء يتحرشون بالرجال". وأضاف نزار :"من الممكن أعمل لقاء ثاني مع رانيا يوسف فمشكلتها أنها صادقة كثيرا وتمتلك قلب ابيض ومصطلحتها تخونها، وإنسانة راقية ومتواضعة وأحيانا يخونها التعبير والمجتمع يجعل المرء مقيد غير حر". واوضح نزار : "أعذر رانيا يوسف لأنها قالتلى فى المكالمة عندى بنات ممكن أتاذى، وهي في الآخر امرأة، ولو كان رجل مكانها لكانت لهجتي مختلفة وهاجمته".

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