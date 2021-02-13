فستان أزرق.. جنات تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة جنات صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جنات مرتدية فستانا طويلا مكشوف الصدر والكتفين باللون الازرق وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

أحيت النجمة المغربية جنات، حفل عيد الحب، الذي أقيم مساء امس الجمعة، علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وحضور كامل العدد، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب جائحة فيروس "كورونا" العالمية.

وأشعلت جنات، الحفل، بعدد كبير من أغانيها الرومانسية المميزة، التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، والتي اختارتها بعناية لعيد الحب منها "اسمع كلامى"، "حبيبي على نياته" ، "بحبك"،"أخدت قرار" ،"حب جامد" ،"جيالك"، " عيشنى أكتر بيك" ،"رايق، مساء الجمال" .. بالإضافة إلى أغاني البومها الأخير "أنا في انتظارك" وبعض الأغاني التي قدمتها تلبية لرغبات الجمهور.

أحيا أولى فقرات الحفل المطرب أحمد عفت، وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح.

جدير بالذكر أن آخر أعمال جنات هو تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وآخرين.